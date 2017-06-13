Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Минфин проверит аудиторов напоследок
Аудиторов будут проверять дольше и чаще
Особенно часто проверки приходится принимать индивидуальным аудиторам, у которых СРО выявляют почти половину всех нарушений
- Ольга Адамчук
- / Ведомости
Министерство финансов готовится основательно перетряхнуть аудиторский рынок
Евгений Разумный / Ведомости
Аудиторский рынок, который намерен реформировать Центробанк, подвергся масштабной проверке. Количество плановых выездных проверок аудиторских организаций со стороны СРО за 2016 г. выросло на 40%, следует из доклада, рассмотренного в четверг на заседании рабочего органа при совете по аудиторской деятельности Минфина (его содержание «Ведомостям» подтвердили авторы документа). Совместными усилиями казначейство и СРО провели 7500 проверок, хотя в 2015 г. их было 5300.
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