Рынки
Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Минфин проверит аудиторов напоследок

Аудиторов будут проверять дольше и чаще

Особенно часто проверки приходится принимать индивидуальным аудиторам, у которых СРО выявляют почти половину всех нарушений

Аудиторский рынок, который намерен реформировать Центробанк, подвергся масштабной проверке. Количество плановых выездных проверок аудиторских организаций со стороны СРО за 2016 г. выросло на 40%, следует из доклада, рассмотренного в четверг на заседании рабочего органа при совете по аудиторской деятельности Минфина (его содержание «Ведомостям» подтвердили авторы документа). Совместными усилиями казначейство и СРО провели 7500 проверок, хотя в 2015 г. их было 5300.

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