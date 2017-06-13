Аудиторов будут проверять дольше и чаще

Особенно часто проверки приходится принимать индивидуальным аудиторам, у которых СРО выявляют почти половину всех нарушений

Министерство финансов готовится основательно перетряхнуть аудиторский рынок Евгений Разумный / Ведомости

Аудиторский рынок, который намерен реформировать Центробанк, подвергся масштабной проверке. Количество плановых выездных проверок аудиторских организаций со стороны СРО за 2016 г. выросло на 40%, следует из доклада, рассмотренного в четверг на заседании рабочего органа при совете по аудиторской деятельности Минфина (его содержание «Ведомостям» подтвердили авторы документа). Совместными усилиями казначейство и СРО провели 7500 проверок, хотя в 2015 г. их было 5300.