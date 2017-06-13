Рынки
Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Заработать на черном лебеде

Цена страховки от падения фондового рынка США снизилась до рекордного уровня с 2008 г.

Но если все же будет обвал, «медведи» заработают очень много

Поскольку много месяцев на фондовом рынке сохраняется низкая волатильность, хедж-фонды могут купить опционы на его падение очень дешево, пишет FT. Но если S&P 500 за месяц снизится на 7%, эти хедж-фонды заработают в 25 раз больше, чем потратили на покупку опционов. «Цена на страховку от падения фондового рынка рекордно низка, а акции торгуются рекордно дорого, – отмечает директор по инвестициям Argentiere Capital Дипак Гулати. – Это дает возможность открыть длинные позиции на волатильность с асимметричным доходом». Если S&P 500 за месяц снизится на 3–7%, инвесторы, купившие контракты по $0,16, могут заработать до $4 на каждом, показывают данные Bloomberg.

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