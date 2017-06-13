Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Альфа-банк на стадионе
Альфа-банк расставит банкоматы на стадионах Кубка конфедераций
Банк – партнер FIFA также рассчитывает обработать 2,5 млн транзакций от продажи билетов
- Валерия Лебедева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Альфа-банк расставит банкоматы на стадионах Кубка конфедераций
Е. Егоров / Ведомости
Альфа-банк на правах официального банка чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. установит на стадионе «Санкт-Петербург» девять банкоматов, которые будут работать в ходе проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в 2018 г., рассказал «Ведомостям» управляющий филиалом «Санкт-Петербургский» Альфа-банка Михаил Троицкий. По его словам, на стадионе банк также расположит несколько мини-отделений, в которых будут проводиться консультации по продуктам банка. Система банкоматов и мини-отделений Альфа-банка будет внедряться на всех стадионах проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, добавил Троицкий. Другие банки на стадионе представлены не будут.
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