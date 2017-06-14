Рынки
Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: ЦБ пустил акции в обращение

ЦБ уравнял требование к free-float для разных типов акций

А также окончательно определился с тем, для каких бумаг из первого котировального списка не нужны рейтинги

Центробанк смягчил требования к бумагам в высшем котировальном списке, следует из опубликованных в пятницу, 9 июня, изменений в положение 534-п, которое регулирует доступ ценных бумаг к биржевым торгам. Для соответствия этому уровню до сих пор количество привилегированных акций эмитента в свободном обращении должно составлять не менее 50% выпуска. Однако регулятор намерен уравнять это требование для префов с обычными акциями – т. е. снизить до 10%. Кроме того, регулятор пишет, что в течение шести месяцев количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента в свободном обращении не должно опускаться ниже 7,5% от их количества – пока для префов этот минимум установлен в 47,5% выпуска. По данным биржи, единственная компания, которая не дотягивает до нынешних уровней, – «Транснефть», free-float которой на 13 июня составлял 29%.

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