ЦБ уравнял требование к free-float для разных типов акций Е. Разумный / Ведомости

Центробанк смягчил требования к бумагам в высшем котировальном списке, следует из опубликованных в пятницу, 9 июня, изменений в положение 534-п, которое регулирует доступ ценных бумаг к биржевым торгам. Для соответствия этому уровню до сих пор количество привилегированных акций эмитента в свободном обращении должно составлять не менее 50% выпуска. Однако регулятор намерен уравнять это требование для префов с обычными акциями – т. е. снизить до 10%. Кроме того, регулятор пишет, что в течение шести месяцев количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента в свободном обращении не должно опускаться ниже 7,5% от их количества – пока для префов этот минимум установлен в 47,5% выпуска. По данным биржи, единственная компания, которая не дотягивает до нынешних уровней, – «Транснефть», free-float которой на 13 июня составлял 29%.