Банки
Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Банки ждут королевской милости

Президент США Дональд Трамп начинает ослаблять банковское регулирование, введенное после кризиса 2008 года

На очереди – страхование и управление активами

Минфин США опубликовал 147-страничный доклад с предложениями по изменению регулирования банков. Он затрагивает все сферы их бизнеса – от ипотечного кредитования до трейдинговых операций. «Это не план помощи банкам, но скорее соображения о том, как ускорить развитие экономики», – прокомментировал доклад советник министра финансов Крейг Филлипс, участвовавший в работе над ним.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике