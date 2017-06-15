Президент США Дональд Трамп начинает ослаблять банковское регулирование, введенное после кризиса 2008 года J. Scott Applewhite / AP

Минфин США опубликовал 147-страничный доклад с предложениями по изменению регулирования банков. Он затрагивает все сферы их бизнеса – от ипотечного кредитования до трейдинговых операций. «Это не план помощи банкам, но скорее соображения о том, как ускорить развитие экономики», – прокомментировал доклад советник министра финансов Крейг Филлипс, участвовавший в работе над ним.