Вскоре для снятия наличных в банкоматах можно будет использовать Apple, Samsung и Android Pay М. Стулов / Ведомости

Банки внедряют технологию снятия наличных в банкоматах с помощью мобильных кошельков: Apple, Samsung и Android Pay. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько банкиров. Чтобы можно было снять или внести наличные с помощью телефона, банкомат должен поддерживать технологию NFC (Near field communication – «ближняя бесконтактная связь»). NFC позволяет обмениваться данными между устройствами бесконтактным способом. Помимо мобильных кошельков она применяется в картах с бесконтактным чипом, часах и браслетах с функцией оплаты и т. д.

Цена банкоматов с NFC почти не отличается от стоимости банкоматов без нее, говорит человек, близкий к одному из производителей банкоматов. По его словам, и на старый банкомат можно поставить устройство, принимающее NFC. Он добавил, что цена на банкоматы зависит от их функционала, а также от размера закупки, ориентир – $10 000.

Банки интересуются сервисом внесения и снятия наличных в банкоматах с помощью бесконтактной технологии, в том числе с использованием мобильных кошельков, передал через пресс-службу директор по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard в России Михаил Федосеев. Сбербанк не предлагает клиентам обслуживание в банкоматах с бесконтактными технологиями, говорит его представитель, но такие технологии интересны и он их тестирует. «Открытие» планирует запустить NFC в банкоматах осенью, сказал представитель банка. Группа ВТБ уже начала оснащать банкоматную сеть такими устройствами, сообщил ее представитель. Он считает, что бесконтактные банкоматы значительно сократят время обслуживания клиентов в сравнении со снятием наличных традиционным способом. Он добавил, что это удобно, если клиент забыл кошелек и ему срочно потребовались наличные.

В банкоматах «Тинькофф банка», которые скоро появятся, будет функция снятия наличных с помощью мобильных кошельков, но только для карт Mastercard, указывает представитель «Тинькофф». Альфа-банк тестирует проведение всех основных операций в банкоматах (снятие и внесение наличных, проверка баланса, р2р-переводы ) с помощью бесконтактной технологии, в том числе Samsung Pay и Android Pay, говорит начальник управления по развитию систем самообслуживания Альфа-банка Максим Дарешин. По его словам, первая тестовая операция прошла в начале мая. Дарешин оговорился, что пока это работает, только если к телефону привязана карта Mastercard, он надеется, что Visa заработает до конца этого года.

МКБ не считает такую услугу экономически целесообразной, говорит его представитель. «Если банки хотят сформировать правильное платежное поведение клиента, то незачем напоминать им про банкоматы», – объясняет топ-менеджер другого банка из топ-10. Из данных ЦБ следует, что, несмотря на резкий рост количества POS-терминалов в магазинах, число банкоматов сокращается медленно (см. график).