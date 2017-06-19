Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Подмога «Ак барсу» идет слишком медленно
Fitch усомнилось в возможностях Татарстана поддержать «Ак барс» должным образом
После краха Татфондбанка внимание надзора к региону пристальное, а рисковых активов на балансе банка слишком много
- Михаил Тегин,
- Дарья Борисяк,
- Анна Холявко
- / Ведомости
Минниханов уверяет, что в устойчивости «Ак барса» сомнений «нет и быть не может»
Станислав Красильников / ТАСС
Fitch понизило рейтинг банка «Ак барс» на одну ступень с BВ- до B с «негативным» прогнозом. Среди причин агентство указало на слабую поддержку банку со стороны основного акционера – Республики Татарстан. Ее, по мнению аналитиков, «недостаточно для существенного улучшения кредитного профиля банка».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}