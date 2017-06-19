Банки
Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Подмога «Ак барсу» идет слишком медленно

Fitch усомнилось в возможностях Татарстана поддержать «Ак барс» должным образом

После краха Татфондбанка внимание надзора к региону пристальное, а рисковых активов на балансе банка слишком много
  • Михаил Тегин,
  • Дарья Борисяк,
  • Анна Холявко
  • / Ведомости

Fitch понизило рейтинг банка «Ак барс» на одну ступень с BВ- до B с «негативным» прогнозом. Среди причин агентство указало на слабую поддержку банку со стороны основного акционера – Республики Татарстан. Ее, по мнению аналитиков, «недостаточно для существенного улучшения кредитного профиля банка».

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