Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Подмога «Ак барсу» идет слишком медленно

Fitch усомнилось в возможностях Татарстана поддержать «Ак барс» должным образом

После краха Татфондбанка внимание надзора к региону пристальное, а рисковых активов на балансе банка слишком много