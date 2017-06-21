Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Пенсионные отказники
НПФ не хотят отпускать будущих пенсионеров к конкурентам
В некоторых фондах отказ на перевод средств получили 90% клиентов, подавших заявки
- Анна Холявко
- / Ведомости
Руководители крупных фондов ранее утверждали, что в переходной кампании немало странного
А. Зотова / для Ведомостей
Негосударственная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) собрала данные девяти фондов-участников (на основе реестра ПФР) о том, какая часть граждан не смогла перевести к ним свои пенсионные накопления в 2016 г. («Ведомости» ознакомились с данными ассоциации). Статистика основана на данных игроков, которые входят в топ-20, указывает представитель НАПФ. Всего, по данным ассоциации, эти игроки приняли 2,1 млн заявлений, из них 1,1 млн было удовлетворено (решение принимает ПФР).
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