Профучастники
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Пенсионные отказники

НПФ не хотят отпускать будущих пенсионеров к конкурентам

В некоторых фондах отказ на перевод средств получили 90% клиентов, подавших заявки

Негосударственная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) собрала данные девяти фондов-участников (на основе реестра ПФР) о том, какая часть граждан не смогла перевести к ним свои пенсионные накопления в 2016 г. («Ведомости» ознакомились с данными ассоциации). Статистика основана на данных игроков, которые входят в топ-20, указывает представитель НАПФ. Всего, по данным ассоциации, эти игроки приняли 2,1 млн заявлений, из них 1,1 млн было удовлетворено (решение принимает ПФР).

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