Рынки
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Рубль входит в пике

Доллар и евро подорожали во вторник более чем на 1 рубль

Прогнозы чиновников, предрекавших ослабление рубля, начали сбываться

Во вторник на Московской бирже рубль серьезно ослабел. К 20.17 доллар расчетами «завтра» подорожал на 1,16 руб. до 59,6 руб., это максимум с февраля этого года. Евро расчетами «завтра» подорожал на 1,11 руб. до 66,3 руб., вернувшись к значениям середины ноября 2016 г. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19.35 мск упала на 2,3% до $45,8. Это минимальное значение с ноября прошлого года.

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