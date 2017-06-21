Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Рубль входит в пике
Доллар и евро подорожали во вторник более чем на 1 рубль
Прогнозы чиновников, предрекавших ослабление рубля, начали сбываться
- Эмма Терченко
- / Ведомости
Помимо снижения цены на нефть на рубль повлияли два решения по ставкам на прошлой неделе – ФРС и российского Центробанка
Максим Стулов / Ведомости
Во вторник на Московской бирже рубль серьезно ослабел. К 20.17 доллар расчетами «завтра» подорожал на 1,16 руб. до 59,6 руб., это максимум с февраля этого года. Евро расчетами «завтра» подорожал на 1,11 руб. до 66,3 руб., вернувшись к значениям середины ноября 2016 г. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19.35 мск упала на 2,3% до $45,8. Это минимальное значение с ноября прошлого года.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}