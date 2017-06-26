Банки
Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: $1 млрд уплыл к тунцам

Мозамбик потерял $1 млрд, привлеченный от иностранных инвесторов

Размещать долги ему помогали Credit Suisse и ВТБ, заработавшие на этом $200 млн комиссионных

Агентство Kroll, применяющее детективные методы в финансовых расследованиях, направило генпрокурору Мозамбика Беатриш Бушили отчет. Из него следует, что страна не может отчитаться о расходовании более половины из $2 млрд, которые в 2013 г. ей помогли привлечь Credit Suisse и ВТБ. Сами банки в нарушениях не обвиняются.

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