Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: $1 млрд уплыл к тунцам
Мозамбик потерял $1 млрд, привлеченный от иностранных инвесторов
Размещать долги ему помогали Credit Suisse и ВТБ, заработавшие на этом $200 млн комиссионных
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
Средства, которые привлекал Мозамбик, были предназначенны на покупку оборудования для ловли тунца
Grant Lee Neuenburg / REUTERS
Агентство Kroll, применяющее детективные методы в финансовых расследованиях, направило генпрокурору Мозамбика Беатриш Бушили отчет. Из него следует, что страна не может отчитаться о расходовании более половины из $2 млрд, которые в 2013 г. ей помогли привлечь Credit Suisse и ВТБ. Сами банки в нарушениях не обвиняются.
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