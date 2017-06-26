Мозамбик потерял $1 млрд, привлеченный от иностранных инвесторов

Размещать долги ему помогали Credit Suisse и ВТБ, заработавшие на этом $200 млн комиссионных

Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: $1 млрд уплыл к тунцам

Средства, которые привлекал Мозамбик, были предназначенны на покупку оборудования для ловли тунца Grant Lee Neuenburg / REUTERS

Агентство Kroll, применяющее детективные методы в финансовых расследованиях, направило генпрокурору Мозамбика Беатриш Бушили отчет. Из него следует, что страна не может отчитаться о расходовании более половины из $2 млрд, которые в 2013 г. ей помогли привлечь Credit Suisse и ВТБ. Сами банки в нарушениях не обвиняются.