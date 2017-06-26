Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Комбикорм для кредитора
Сбербанк хочет приобрести Волховский комбикормовый завод
Разрешение на покупку птицефабрики «Синявинская» банк уже получил
- Валерия Лебедева,
- Светлана Зайцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Завод поставлял комбикорм крупнейшей в Росси птицефабрике
Денис Абрамов / Ведомости
Сбербанк на прошлой неделе подал в ФАС ходатайство о приобретении 91,43% Волховского комбикормового завода (ВККЗ), говорится на сайте антимонопольного ведомства.
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