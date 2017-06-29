Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Модные фонды подогрели рынок
Фондовый рынок США растет за счет притока средств в модные индексные фонды
Но популярность пассивного инвестирования чревата перекосами всего рынка, предупреждают аналитики
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
Фонды с активным управлением, напротив, продолжают терять и клиентов, и их деньги
Richard Drew / AP
В I квартале биржевые фонды (ETF) купили акции США на сумму $98 млрд, что сопоставимо с совокупным результатом в 2015–2016 гг. (данные ФРС). Биржевым фондам принадлежит почти 6% акций компаний США – это рекордное значение.
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