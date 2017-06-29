Рынки
Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Модные фонды подогрели рынок

Фондовый рынок США растет за счет притока средств в модные индексные фонды

Но популярность пассивного инвестирования чревата перекосами всего рынка, предупреждают аналитики

В I квартале биржевые фонды (ETF) купили акции США на сумму $98 млрд, что сопоставимо с совокупным результатом в 2015–2016 гг. (данные ФРС). Биржевым фондам принадлежит почти 6% акций компаний США – это рекордное значение.

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