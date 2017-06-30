Банки
Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: От Сбербанка ждут вдвое больше денег

Чиновники хотят получить вдвое больше дивидендов от Сбербанка

Уже в 2018 году они рассчитывают на 150 млрд рублей, а в 2019–2020 годах – на 165 млрд и 181,5 млрд рублей соответственно
  • Эмма Терченко,
  • Анна Еремина,
  • Филипп Стеркин
  • / Ведомости

По итогам 2017 г. чиновники рассчитывают получить от Центробанка 150 млрд руб. в виде дивидендов по акциям Сбербанка, следует из проектировок бюджета на 2018–2020 гг. В четверг их одобрило правительство («Ведомости» ознакомились с ними). В дальнейшем, по результатам 2018–2019 гг., чиновники ожидают еще больше – 165 млрд и 181,5 млрд руб. соответственно.

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