Чиновники хотят получить вдвое больше дивидендов от Сбербанка

Уже в 2018 году они рассчитывают на 150 млрд рублей, а в 2019–2020 годах – на 165 млрд и 181,5 млрд рублей соответственно

Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: От Сбербанка ждут вдвое больше денег

Больше всех среди российских банков зарабатывает Сбербанк, а потому чиновники от него ждут роста дивидендов Евгений Разумный / Ведомости

По итогам 2017 г. чиновники рассчитывают получить от Центробанка 150 млрд руб. в виде дивидендов по акциям Сбербанка, следует из проектировок бюджета на 2018–2020 гг. В четверг их одобрило правительство («Ведомости» ознакомились с ними). В дальнейшем, по результатам 2018–2019 гг., чиновники ожидают еще больше – 165 млрд и 181,5 млрд руб. соответственно.