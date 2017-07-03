Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Новый претендент для Украины
На украинскую «дочку» Сбербанка нашелся еще один покупатель
Помимо Григория Гусельникова и Саида Гуцериева к активу присматривается бизнесмен Виктор Прокопеня
- Дарья Борисяк
- / Ведомости
Свой интерес к покупке «Сбербанк Украина» Прокопеня объяснил тем, что банковские активы – хороший способ диверсификации бизнеса
Nazar Furyk / Zuma / TASS
На украинскую «дочку» Сбербанка появился еще один претендент – основатель инвесткомпании VP Capital Виктор Прокопеня. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену. Прокопеня рассчитывает купить украинскую «дочку» Сбербанка не напрямую, а через белорусский Паритетбанк, который он также планирует приобрести, сообщило агентство. Прокопеня подтвердил «Ведомостям», что обсуждает сделку по выкупу всех акций Паритетбанка, принадлежащих Республике Беларусь, а также приобретение Паритетбанком «Сбербанк Украина».
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