Банки
Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Новый претендент для Украины

На украинскую «дочку» Сбербанка нашелся еще один покупатель

Помимо Григория Гусельникова и Саида Гуцериева к активу присматривается бизнесмен Виктор Прокопеня

На украинскую «дочку» Сбербанка появился еще один претендент – основатель инвесткомпании VP Capital Виктор Прокопеня. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену. Прокопеня рассчитывает купить украинскую «дочку» Сбербанка не напрямую, а через белорусский Паритетбанк, который он также планирует приобрести, сообщило агентство. Прокопеня подтвердил «Ведомостям», что обсуждает сделку по выкупу всех акций Паритетбанка, принадлежащих Республике Беларусь, а также приобретение Паритетбанком «Сбербанк Украина».

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