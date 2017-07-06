ЦБ проверит бизнес-планы профучастников

Сейчас они используются только для надзора за банками

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Регулятор намерен оценить бизнес-планы проф-участников Е. Разумный / Ведомости

Центробанк будет проверять бизнес-планы профучастников рынка ценных бумаг – как действующих, так и намеревающихся выйти на рынок, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин в среду. Сейчас регулятор исследует стратегии финансовых организаций только в ходе общих проверок и не может выносить надзорных предписаний на их основе, такая возможность существует только для банков, рассказал он. В будущем регулятор хочет, чтобы мотивированное суждение по отношению к бизнес-плану профучастника также стало основанием для решений по надзору. По задумке ЦБ такие проверки могут коснуться пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний, брокеров, микрофинансовых организаций (МФО) и форекс-дилеров.