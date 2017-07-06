Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: ЦБ строит бизнес-планы
ЦБ проверит бизнес-планы профучастников
Сейчас они используются только для надзора за банками
- Эмма Терченко
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Регулятор намерен оценить бизнес-планы проф-участников
Е. Разумный / Ведомости
Центробанк будет проверять бизнес-планы профучастников рынка ценных бумаг – как действующих, так и намеревающихся выйти на рынок, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин в среду. Сейчас регулятор исследует стратегии финансовых организаций только в ходе общих проверок и не может выносить надзорных предписаний на их основе, такая возможность существует только для банков, рассказал он. В будущем регулятор хочет, чтобы мотивированное суждение по отношению к бизнес-плану профучастника также стало основанием для решений по надзору. По задумке ЦБ такие проверки могут коснуться пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний, брокеров, микрофинансовых организаций (МФО) и форекс-дилеров.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}