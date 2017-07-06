Рынки
Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: ЦБ строит бизнес-планы

ЦБ проверит бизнес-планы профучастников

Сейчас они используются только для надзора за банками

Центробанк будет проверять бизнес-планы профучастников рынка ценных бумаг – как действующих, так и намеревающихся выйти на рынок, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин в среду. Сейчас регулятор исследует стратегии финансовых организаций только в ходе общих проверок и не может выносить надзорных предписаний на их основе, такая возможность существует только для банков, рассказал он. В будущем регулятор хочет, чтобы мотивированное суждение по отношению к бизнес-плану профучастника также стало основанием для решений по надзору. По задумке ЦБ такие проверки могут коснуться пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний, брокеров, микрофинансовых организаций (МФО) и форекс-дилеров.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике