Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: АИЖК настроилось на 3 триллиона
Рынок ипотеки достигнет 2,5–3 трлн рублей к 2018 году
Но только если ставки по кредитам опустятся ниже 10% годовых
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К концу 2018 г. рынок ипотеки может удвоиться по сравнению с 2016 г. и достигнуть 2,5–3 трлн руб., следует из обзора АИЖК
Е. Ширинкина / для Ведомостей
К концу 2018 г. рынок ипотеки может удвоиться по сравнению с 2016 г. и достигнуть 2,5–3 трлн руб., следует из обзора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Столь внушительным ростом рынок будет обязан ставке по кредиту, которая к концу 2017 г. в среднем будет 10% годовых и даже ниже, полагают в агентстве, а в 2018 г. и вовсе достигнет 9%.
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