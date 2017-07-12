Центробанк закончил чистку страхового рынка

Несмотря на проблемы у отдельных компаний и высокую убыточность ОСАГО в ряде регионов, «по сравнению с банковским сектором не все так плохо» А. Махонин / Ведомости

Банк России закончил чистку страхового рынка от недобросовестных игроков, которые присутствовали на рынке лишь номинально, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин 12 июля. Теперь регулятор может работать со страховщиками, у которых есть отдельные проблемы, добавил он.

Один из способов такой работы - запуск механизма оздоровления проблемных игроков. «Для нас достаточно очевидным является наличие этого инструмента (санации страховщиков. - "Ведомости") у органа страхового надзора», - подчеркнул Чистюхин. Основных способов оздоровления два, отмечает он: передача страхового портфеля и введение в компанию новых собственников и топ-менеджеров.

Банк России в конце июня предложил оздоравливать страховщиков по аналогии с банками - через подконтрольную ЦБ управляющую компанию, которая распоряжается деньгами фонда консолидации банковского сектора. Осенью этого года регулятор подготовит соответствующую законодательную инициативу, добавил зампред.

По словам Чистюхина, несмотря на проблемы у отдельных компаний и высокую убыточность ОСАГО в ряде регионов, «по сравнению с банковским сектором не все так плохо». Отдача на капитал и активы у страховщиков выше, чем у банков, отмечает он: «если мы возьмём рост премий и рост активов, то у нас (страховых компаний. - "Ведомости") рост тоже выше».