Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Visa без купюр

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Visa предлагает ресторанам $10 000 за отказ от наличных Е. Разумный / Ведомости

Visa предлагает деньги 50 небольшим ресторанам и кафе. $10 000 можно будет потратить на модернизацию платежных технологий и маркетинг. Но за это рестораны должны прекратить работать с наличными: посетители смогут расплатиться картами или с помощью мобильных технологий типа ApplePay. «Мы считаем, это только первый шаг», – сказал WSJ представитель Visa Джек Форстелл.