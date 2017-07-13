Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Visa без купюр
Visa предлагает ресторанам $10 000 за отказ от наличных
Она считает наличные - главным конкурентом
- Татьяна Бочкарева
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Visa предлагает ресторанам $10 000 за отказ от наличных
Е. Разумный / Ведомости
Visa предлагает деньги 50 небольшим ресторанам и кафе. $10 000 можно будет потратить на модернизацию платежных технологий и маркетинг. Но за это рестораны должны прекратить работать с наличными: посетители смогут расплатиться картами или с помощью мобильных технологий типа ApplePay. «Мы считаем, это только первый шаг», – сказал WSJ представитель Visa Джек Форстелл.
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