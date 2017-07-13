Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: ВТБ заплатил ЦБ за норматив
ВТБ заплатил ЦБ за соблюдение норматива
Госбанк открыл в ЦБ кредитную линию для соответствия одному из самых трудных нормативов
- Анна Еремина
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Предправления ВТБ Андрея Костина и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
А. Гордеев / Ведомости
Во II квартале ВТБ была одобрена безотзывная кредитная линия ЦБ для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (LCR), говорится в отчете «Эксперт РА» о присвоении рейтинга ВТБ (банк получил рейтинг ruААА).
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