LSE готова дать поблажки суверенным эмитентам, чтобы получить листинг нефтяной Saudi Aramco

Ее IPO на сумму $100 млрд запланировано на 2018 год

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Лондонская фондовая биржа (LSE) очень хочет получить первичное размещение акций нефтяной Saudi Aramco Matt Dunham / AP

Британское управление финансовых услуг FCA сообщило в четверг о планах ввести отдельную категорию для суверенных эмитентов, проводящих листинг. Хотя в сообщении FCA отсутствует упоминание нефтяного гиганта Saudi Aramco, планирующего IPO во второй половине 2018 г., у рынка нет сомнений, что изменения в листинге связаны с ним, пишут FT и WSJ.