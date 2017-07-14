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Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: LSE подбирает листинг Saudi Aramco

LSE готова дать поблажки суверенным эмитентам, чтобы получить листинг нефтяной Saudi Aramco

Ее IPO на сумму $100 млрд запланировано на 2018 год

Британское управление финансовых услуг FCA сообщило в четверг о планах ввести отдельную категорию для суверенных эмитентов, проводящих листинг. Хотя в сообщении FCA отсутствует упоминание нефтяного гиганта Saudi Aramco, планирующего IPO во второй половине 2018 г., у рынка нет сомнений, что изменения в листинге связаны с ним, пишут FT и WSJ.

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