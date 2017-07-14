Глобальным банкам-кастодианам могут дать прямой доступ к открытию счетов

Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Инвесторы получат счет от НРД

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НРД и инвестбанки обсуждают ситуацию с Минфином (на фото министр финансов Антон Силуанов) Е. Разумный / Ведомости

Глобальным банкам-кастодианам необходимо напрямую открывать счета в Национальном расчетном депозитарии (НРД) – «время пришло», заявил предправления НРД Эдди Астанин в интервью «Интерфаксу». Такое право есть только у иностранных центральных депозитариев и российских компаний, а глобальным банкам необходимо делать это через российскую «дочку» или другого участника.