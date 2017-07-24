Банки
Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Из «Санкт-Петербурга» в Ригу

Александр Савельев вернулся к оперативному управлению банком «Санкт-Петербург»

Корпоративный блок возглавил Владимир Скатин

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» 21 июля решил сократить состав правления банка с 11 до 9 человек, сообщил банк. Из правления выходят главный исполнительный директор (CEO) и первый заместитель председателя правления Марис Манчинскис, а также заместитель председателя правления Оксана Панченко, которая пришла в «Санкт-Петербург» в марте и руководила корпоративным блоком.

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