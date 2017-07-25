ЦБ предложил включить Крым в систему «Единого агента» по ОСАГО

Для Крыма установлен пониженный коэффициент по ОСАГО Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк предложил Российскому союзу автостраховщиков (РСА) включить Крым в систему «Единого агента» продаж полисов ОСАГО, сообщает «Интерфакс». В союзе «Ведомостям» подтвердили, что предложение поступило, его рассмотрят на заседании президиума РСА 26 июля.

Сейчас «Единый агент» по ОСАГО работает в 16 регионах, которые считаются «токсичными»: в них очень высока убыточность автогражданки для страховщиков. Система заработала со 2 августа 2016 г.

Суть «Единого агента» в том, что он перераспределяет клиентов между страховщиками, а автолюбители могут оформить полис ОСАГО любой компании, которую для них выберет случайным образом (по номеру ПТС) сайт РСА.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил ранее, что в Крыму проблема с покупкой полисов ОСАГО. Дело в том, что для Крыма установлен пониженный коэффициент по ОСАГО - 0,6, поэтому страховка в регионе в разы дешевле, чем в Москве, передаёт ТАСС слова депутата. Из-за низких цен на полисы страховщики не хотят работать на полуострове, сетует Белик.