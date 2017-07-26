Рынки
Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Биткоин получил прописку в США

США впервые признали биткоин

Регулятор разрешил бирже LedgerX торговать контрактами на криптовалюту

У игроков, жалующихся на низкую волатильность рынка в несколько месяцев, появился шанс взбодриться. В понедельник Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) одобрила заявку платформы LedgerX на проведение расчетов с опционами на виртуальные валюты. Она начнет торги с опционов на биткоин, следует из сообщения CFTC.

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