Банки
Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Кредиты дешевеют медленно

Банки медленно наращивают кредитные портфели

В числе активных заемщиков – строители и продовольственные компании

Портфель корпоративных кредитов Северо-Западного Сбербанка в Петербурге на 1 июля 2017 г. составил 89,7 млрд руб., за год он вырос на 2,6%. В банке «Александровский» он вырос на 5% до до 5 млрд руб., банке «Прайм финанс» – на 27,5% до 886 млн руб. Кредитный портфель банка МБСП за год вырос на 0,5 млрд руб. до 28 млрд руб. В петербургском филиале «Абсолют банка» рост составил 10%, в филиале Промсвязьбанка – 5%, филиале Россельхозбанка – более чем вдвое, абсолютных показателей они не раскрывают. СЗРЦ ВТБ за полгода увеличил объем выдачи корпоративным клиентам в Петербурге на 30%, сообщила пресс-служба, не называя других показателей. Корпоративный кредитный портфель банка «Санкт-Петербург» на 1 июля 2017 г. составил 287,2 млрд руб. (-7,7% по сравнению с 1 июля 2016 г.).

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