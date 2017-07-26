Банки медленно наращивают кредитные портфели

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Кредиты дешевеют медленно Евгений Егоров / Ведомости

Портфель корпоративных кредитов Северо-Западного Сбербанка в Петербурге на 1 июля 2017 г. составил 89,7 млрд руб., за год он вырос на 2,6%. В банке «Александровский» он вырос на 5% до до 5 млрд руб., банке «Прайм финанс» – на 27,5% до 886 млн руб. Кредитный портфель банка МБСП за год вырос на 0,5 млрд руб. до 28 млрд руб. В петербургском филиале «Абсолют банка» рост составил 10%, в филиале Промсвязьбанка – 5%, филиале Россельхозбанка – более чем вдвое, абсолютных показателей они не раскрывают. СЗРЦ ВТБ за полгода увеличил объем выдачи корпоративным клиентам в Петербурге на 30%, сообщила пресс-служба, не называя других показателей. Корпоративный кредитный портфель банка «Санкт-Петербург» на 1 июля 2017 г. составил 287,2 млрд руб. (-7,7% по сравнению с 1 июля 2016 г.).