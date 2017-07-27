Злостным нарушителям запретят работать в банках до конца жизни

Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Люди в черном

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Банкиры не уверены, что угроза пожизненной дисквалификации остановит мошенников Reuters

Самый главный риск на финансовом рынке – это человек», – комментировал в среду первый зампред ЦБ Сергей Швецов закон, за который ЦБ боролся почти два года. Накануне его одобрил Совет Федерации. Если его подпишет президент, банкиры, имеющие судимость за банкротство банков, могут быть пожизненно включены в черный список ЦБ. Люди из черного списка не могут занимать руководящие должности в банках и приобретать более 10% их акций.