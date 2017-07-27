Банки
Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Люди в черном

Злостным нарушителям запретят работать в банках до конца жизни

ЦБ борется с главным риском – человеческим фактором
  • Анна Еремина,
  • Михаил Тегин,
  • Татьяна Бочкарева
  • / Ведомости

Самый главный риск на финансовом рынке – это человек», – комментировал в среду первый зампред ЦБ Сергей Швецов закон, за который ЦБ боролся почти два года. Накануне его одобрил Совет Федерации. Если его подпишет президент, банкиры, имеющие судимость за банкротство банков, могут быть пожизненно включены в черный список ЦБ. Люди из черного списка не могут занимать руководящие должности в банках и приобретать более 10% их акций.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике