Страховщики не включили регион в систему единого агента, а пообещали больше бланков ОСАГО

Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Крыму агенты не нужны

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













По данным РСА, уровень выплат с учетом расходов на ведение дел в Крыму ниже, чем по России в целом Лев Федосеев / ТАСС

Российский союз автостраховщиков (РСА) не будет включать Крым в число регионов, где работает система единого агента продаж полисов ОСАГО. Такое решение было принято на заседании президиума союза 26 июля. Ранее об этом РСА просил Центробанк, представитель которого говорил «Ведомостям» об очередях и нехватке полисов в республике.