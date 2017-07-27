Страхование
Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Крыму агенты не нужны

Крыму агенты не нужны

Страховщики не включили регион в систему единого агента, а пообещали больше бланков ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) не будет включать Крым в число регионов, где работает система единого агента продаж полисов ОСАГО. Такое решение было принято на заседании президиума союза 26 июля. Ранее об этом РСА просил Центробанк, представитель которого говорил «Ведомостям» об очередях и нехватке полисов в республике.

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