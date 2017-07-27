Банки
Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Citi даст акционерам $60 млрд

Citigroup вернет акционерам $60 млрд, или треть капитализации

Он может себе это позволить, поскольку наконец преодолел последствия кризиса 2008 года

Впервые с 2008 г. Citi провел день инвестора, пригласив на него 250 аналитиков и инвесторов. Гендиректор банка Майкл Корбат сообщил собравшимся, что Citi «перефокусировался и завершил реструктуризацию», понадобившуюся из-за кризиса 2008 г. В кризис Citi уволил Чарльза Принса, занимавшего пост гендиректора, и получил от правительства $45 млрд помощи.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике