Citigroup вернет акционерам $60 млрд, или треть капитализации

Он может себе это позволить, поскольку наконец преодолел последствия кризиса 2008 года

Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Citi даст акционерам $60 млрд

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С января акции Citi подорожали на 15%, это лучший результат в шестерке крупнейших банков США Guy Calaf / Bloomberg

Впервые с 2008 г. Citi провел день инвестора, пригласив на него 250 аналитиков и инвесторов. Гендиректор банка Майкл Корбат сообщил собравшимся, что Citi «перефокусировался и завершил реструктуризацию», понадобившуюся из-за кризиса 2008 г. В кризис Citi уволил Чарльза Принса, занимавшего пост гендиректора, и получил от правительства $45 млрд помощи.