Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: LIBOR сдадут в утиль
К 2022 году ставки LIBOR станут историей
За пять лет Великобритания обещает создать более надежную альтернативу
- Татьяна Бочкарева
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LIBOR – Лондонская межбанковская ставка предложения – главный ориентир стоимости денег на рынке межбанковского кредитования
Евгений Разумный / Ведомости
Британское управление финансовых услуг (FCA) создаст альтернативу LIBOR, сообщил гендиректор FCA Эндрю Бэйли. «Мы не считаем, что сможем успешно перейти к бенчмаркам, привязанным к реальным сделкам, если рынки продолжат полагаться на LIBOR в нынешней форме», – отмечает Бэйли.
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