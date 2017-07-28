Рынки
Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: LIBOR сдадут в утиль

К 2022 году ставки LIBOR станут историей

За пять лет Великобритания обещает создать более надежную альтернативу

Британское управление финансовых услуг (FCA) создаст альтернативу LIBOR, сообщил гендиректор FCA Эндрю Бэйли. «Мы не считаем, что сможем успешно перейти к бенчмаркам, привязанным к реальным сделкам, если рынки продолжат полагаться на LIBOR в нынешней форме», – отмечает Бэйли.

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