Банк «Санкт-Петербург» увеличит капитал на 3,18 млрд рублей Е. Кузьмина / Ведомости

Банк «Санкт-Петербург» определился с ценой размещения 60 млн новых акций, она составит 53 руб. за акцию. К такому решению пришел наблюдательный совет банка после того, как закончился прием заявок в рамках букбилдинга на размещение дополнительного выпуска. В банке ждут, что допэмиссия позволит увеличить собственный капитал на 3,18 млрд руб. — на 1 июля он составил 68,5 млрд руб.

Сейчас на Московской бирже в обращении 439,5 млн обыкновенных акций банка, они находятся в первом котировальном списке торговой площадки. Менеджменту банка принадлежит 52,5% акций, 34,7% — в свободном обращении. 5,5% обыкновенных акций находятся у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), 7,3% — у East Capital Group, 2,1% — у Deutsche Bank. Акции будут в первую очередь предлагаться существующим акционерам, держатели около 60% акций выразили намерение приобрести акции новой эмиссии, объяснял ранее представитель банка.

Совет директоров банка «Санкт-Петербург» принял решение увеличить его в мае этого года. Допэмиссия необходима для того, чтобы выполнить требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по увеличению основного капитала, которое является частью программы докапитализации через ОФЗ. В октябре 2015 г. АСВ передало банку ОФЗ пяти выпусков стоимостью 14,6 млрд руб. Половину средств субординированного займа (около 7,3 млрд руб.) банк должен был внести в капитал самостоятельно. Посредством чистой прибыли капитал уже был увеличен на 4 млрд руб., с тех пор осталось докапитализировать его еще на 3,3 млрд руб.

Также в банке рассчитывают, что дополнительное размещение увеличит размеры бизнеса и повысит ликвидность акций. Цена обыкновенной акции банка на Московской бирже в 13.00 мск составляла 56,3 руб. Котировки значительно просели с начала года, в феврале цена бумаги доходила до 74,85 руб.

Случаев, когда банк привлекает средства при помощи размещения акций, становится меньше, чаще банки прибегают к другому инструменту для пополнения капитала 1-го уровня — бессрочным облигациям, которые позволяют обращаться к зарубежным рынкам, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.