Банк «Санкт-Петербург» приготовился к SPO
- Эмма Терченко
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Банк «Санкт-Петербург» определился с ценой размещения акций – наблюдательный совет банка по итогам сбора заявок инвесторов решил продавать их по 53 руб. Стоимость бумаг определена с дисконтом: в пятницу цена к моменту закрытия торгов на Московской бирже составляла 55,95 руб. Котировки значительно просели с начала года, в феврале цена бумаги доходила до 74,85 руб. (см. график). Допэмиссия позволит увеличить основной капитал на 3,18 млрд руб. (на 1 июля был 68,5 млрд руб.) – это поможет банку выполнить требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для участников программы докапитализации через ОФЗ. В октябре 2015 г. АСВ передало банку ОФЗ на 14,6 млрд руб., половину средств (около 7,3 млрд руб.) банк должен был внести в капитал самостоятельно: за счет чистой прибыли капитал уже был увеличен на 4 млрд руб., с тех пор оставалось докапитализировать его еще на 3,3 млрд руб.
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