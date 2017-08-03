Тем не менее она все равно превысила инфляцию в два раза

Доходность пенсионных денег большинства «молчунов» упала Максим Стулов / Ведомости

В первом полугодии 2017 г. доходность инвестиций пенсионных накоплений «молчунов» (то есть граждан, оставивших свои деньги в Пенсионном фонде России, ПФР), которыми управляет ВЭБ, по расширенному портфелю составили 8,8%, что в два раза больше инфляции (она составила 4,4%). Об этом сообщил директор департамента доверительного управления ВЭБ Александр Попов.

Всего ВЭБ формирует четыре портфеля, рассказал Попов. Два портфеля пенсионных накоплений – расширенный портфель (менее консервативный) и портфель государственных ценных бумаг (более консервативный, накопления граждан переводятся в него после соответствующего обращения) – и два портфеля пенсионных резервов. Самый большой – расширенный портфель, где на начало августа, по словам Попова, было 1,76 трлн руб. пенсионных денег, портфель государственных ценных бумаг составляет 27 млрд руб., портфели выплатного резерва и срочных выплат «совсем маленькие» – 8 млрд и 2 млрд руб. соответственно.

По портфелю госбумаг ВЭБ обеспечил доходность на уровне 11,4%, по портфелю выплатного резерва – 10,5%, по портфелю срочных выплат – 10,7%.

Разницу в доходности между расширенным портфелем и портфелем госбумаг Александр Попов объяснил высокой долей в нем – более 30% – непереоцениваемых корпоративных облигаций и облигаций с купоном, привязанным к инфляции: доходность на уровне инфляции +1%.

В первой половине 2016 г. доходность по расширенному портфелю составляла 11,5%, по портфелю госбумаг – 11,7%. Попов подчеркнул, что снижение доходности по сравнению с прошлым годом вызвано в первую очередь общим понижением доходности государственных и корпоративных облигаций, связанным со снижением инфляции и ключевой ставки ЦБ.

Пенсионными накоплениями граждан, хранящимися в ПФР, управляют 36 управляющих компаний. В ВЭБе пенсионных накоплений больше всего – под его управлением находится около 1,8 трлн руб.