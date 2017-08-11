Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Банковский санаторий в Крыму
ЦБ санирует второй по величине банк Крыма
Регулятору приходится делать это старым способом – с помощью инвестора, которым выбран банк «Россия»
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ЦБ сохранил лицензию Генбанку, передав его на спасение банку Юрия Ковальчука
Евгений Разумный / Ведомости
Центробанк принял решение о санации Генбанка, работающего в Крыму. Пока управлять банком будет временная администрация регулятора, а затем его финансовым оздоровлением займется Собинбанк, принадлежащий банку «Россия» Юрия Ковальчука, Николая Шамалова и Геннадия Тимченко.
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