Перевод пенсий резко снизился в июле

Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: У граждан деньги не переводятся

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В июле граждане практически перестали подавать заявления на перевод пенсионных накоплений Е. Разумный / Ведомости

Поток заявлений от граждан, желающих сменить пенсионный фонд, резко иссяк, следует из статистики, предоставленной Пенсионным фондом России (ПФР) за июль. В среднем с января по июнь в ПФР от граждан поступало около 730 000 заявлений о переводе накоплений в месяц (всего на 1 июля их было 4,38 млн), за июль количество сократилось в 6 раз – до 120 000.