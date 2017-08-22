Банки
Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: Конышков пришел к Ротенбергам

Александр Конышков будет развивать бизнес группы «СМП банка» в Петербурге

До весны он работал зампредом правления банка «Санкт-Петербург»

Петербургский филиал «СМП банка» возглавит Александр Конышков, это произойдет после согласования кандидатуры в ЦБ, сообщила вчера пресс-служба группы «СМП банка». По ее данным, Конышков будет отвечать за развитие в регионе бизнеса группы «СМП банка» (в нее входит также Мособлбанк, санацией которого с 2014 г. занимается «СМП банк»). Конышков говорит, что намерен развивать все три направления – розничное, корпоративное и сегмент малого и среднего бизнеса. В городе есть место для расширения, уверен он. Вчера был его первый рабочий день на новом месте работы.

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