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Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: Долги Рыдника

Балтинвестбанк подал иск о банкротстве Юрия Рыдника

Основатель и бывший акционер банка обещает расплатиться до суда

Балтинвестбанк (с декабря 2015 г. передан на санацию Абсолют-банку, который получил от АСВ около 32 млрд руб. кредитов на 10 лет) подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве Юрия Рыдника. Заявление зарегистрировано 18 августа, сумма исковых требований – 130 млн руб., сказано на сайте суда. Аналогичный иск с требованиями 24,7 млн руб. подан к Татьяне Рыдник.

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