Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: Долги Рыдника
Балтинвестбанк подал иск о банкротстве Юрия Рыдника
Основатель и бывший акционер банка обещает расплатиться до суда
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Рыдник обещает расплатиться до суда
PhotoXPress
Балтинвестбанк (с декабря 2015 г. передан на санацию Абсолют-банку, который получил от АСВ около 32 млрд руб. кредитов на 10 лет) подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве Юрия Рыдника. Заявление зарегистрировано 18 августа, сумма исковых требований – 130 млн руб., сказано на сайте суда. Аналогичный иск с требованиями 24,7 млн руб. подан к Татьяне Рыдник.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}