Балтинвестбанк подал иск о банкротстве Юрия Рыдника

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Рыдник обещает расплатиться до суда PhotoXPress

Балтинвестбанк (с декабря 2015 г. передан на санацию Абсолют-банку, который получил от АСВ около 32 млрд руб. кредитов на 10 лет) подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве Юрия Рыдника. Заявление зарегистрировано 18 августа, сумма исковых требований – 130 млн руб., сказано на сайте суда. Аналогичный иск с требованиями 24,7 млн руб. подан к Татьяне Рыдник.