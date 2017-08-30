Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: НПФ увеличили капитал, но не доходность

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Во II квартале капитал НПФ увеличился на 31% до 214,2 млрд руб. М. Стулов / Ведомости

Лидером пенсионного рынка, по данным ЦБ за первое полугодие 2017 г., остался НПФ Сбербанка – под его управлением почти 430 млрд руб. пенсионных накоплений. «Газфонд пенсионные накопления», который в апреле 2017 г. завершил объединение с НПФ «Промагрофонд», «КИТ финанс» и «Наследие», получил контроль над 414,3 млрд руб. накоплений и стал вторым. Доходность фонда, однако, составила всего 2,9% (это минимум для первой десятки), хотя до объединения в I квартале фонд показал 12,2% годовых. Замыкает тройку лидеров НПФ «Будущее» с 289,6 млрд руб. накоплений и 3,9% доходности (кварталом ранее была отрицательной – минус 2,9%).