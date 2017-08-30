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Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: ЦБ оставил офшорам 10%

Центробанк ужесточает требования к собственникам УК, НПФ и страховщиков

Не более чем 10% их акций должно приходиться на офшоры с 2018 года

Страховые и микрофинансовые организации, управляющие компании (УК) и пенсионные фонды (НПФ) готовятся менять структуру собственности – с января 2018 г. не более чем 10% их акций или долей может находиться под прямым или косвенным контролем компаний, зарегистрированных в офшорах. Такое требование вводит закон о специальных экономических мерах, принятый 29 июля.

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