Центробанк ужесточает требования к собственникам УК, НПФ и страховщиков

Не более чем 10% их акций должно приходиться на офшоры с 2018 года

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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина продолжает борьбу с офшорами Е. Егоров / Ведомости

Страховые и микрофинансовые организации, управляющие компании (УК) и пенсионные фонды (НПФ) готовятся менять структуру собственности – с января 2018 г. не более чем 10% их акций или долей может находиться под прямым или косвенным контролем компаний, зарегистрированных в офшорах. Такое требование вводит закон о специальных экономических мерах, принятый 29 июля.