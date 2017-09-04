Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Комиссия для слабых
Пенсионные фонды передумали переходить на комиссию за управление
Закон перестал устраивать фонды с высокой доходностью
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Сейчас фонды могут получить только переменное вознаграждение, не более 15% от инвестиционного дохода
М. Стулов / Ведомости
Комиссия за управление, введение которой пенсионные фонды лоббируют с марта 2016 г., может быть снова отложена: крупнейшая пенсионная СРО – Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) предложила ЦБ и Минфину отложить переход к фиксированному вознаграждению на два года («Ведомости» ознакомились с документом). Минфин и депутаты договорились ко второму чтению законопроекта уменьшить размер постоянной части вознаграждения с 1% от средней стоимости чистых активов за год до 0,75%.
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