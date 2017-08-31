Как защитить клиентов НПФ от потери инвестиционного дохода

В сентябре на пенсионном рынке начнет действовать программа защиты клиентов, которую решили реализовать четыре негосударственных пенсионных фонда. «Газфонд пенсионные накопления» и НПФ «Согласие» отменяют комиссионное вознаграждение агентам за привлечение клиентов из любых других НПФ. А НПФ «Сафмар» и «Доверие», входящие в группу «Сафмар», снизили комиссию до символического 1 руб.

Это решение принято для защиты клиентов всех НПФ (в общей сложности более 34 млн человек) от финансовых потерь, которые они могут понести при досрочном переходе из одного фонда в другой.

Потеря инвестиционного дохода

Норма о досрочном переходе появилась в 2015 г., ее цель – простимулировать граждан к более долгосрочным отношениям с пенсионным фондом-страховщиком в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Если застрахованный передает фонду накопления на пять лет, то весь полученный за это время доход фиксируется на счете клиента и гарантируется государством. Если использовать более привычную для граждан аналогию с банковскими депозитами – это как заключение договора срочного вклада на пять лет. При досрочном расторжении договора с банком вкладчик теряет все начисленные проценты. В случае с НПФ досрочный переход в другой фонд влечет для застрахованного потерю инвестиционного дохода, который остается у фонда и направляется в его резерв по ОПС.

Инвестдоход может достигать значительных сумм: к примеру, за неполные пять лет с января 2013 г. рассчитываемый Московской биржей индекс пенсионных накоплений (сбалансированный) прибавил около 40%. При пятилетней системе, установленной законом «О гарантировании прав застрахованных лиц», выигрывают и застрахованные, и фонды, у которых появляется возможность планировать свои инвестиции.

Каждый год цена досрочного перехода для клиентов возрастает, в этом году максимальные потери – это инвестдоход за три года (2015-2017 гг.). Его размер может достигать 20-25% от общей суммы накоплений на счету. Пренебречь такими потерями, на наш взгляд, застрахованный может, только если он неверно информирован.

Посредник с комиссией

Между клиентом и фондом почти всегда стоит посредник – агент, который по договору с НПФ привлекает новых застрахованных лиц. Агентами НПФ выступают банки, салоны связи, страховые и рекрутинговые компании, агенты-брокеры. По такой модели НПФ работают очень давно. У них нет собственных сетей продаж. Открыть свое отделение можно, но туда не привлечь стабильный клиентский поток, который есть у банков или салонов связи.

У брокеров другое преимущество – мобильность. Они приходят на предприятия, обходят квартиры, рассказывая людям об услугах НПФ и предлагая заключить договор об обязательном пенсионном страховании. Во многом именно благодаря агентам, как банкам, так и брокерам, россияне узнали о том, что у них есть пенсионные накопления. Но при такой модели продаж все НПФ напрямую зависят от агентов, работающих за комиссию, – в среднем 1500-3000 руб. за одного клиента.

При заключении договора с клиентом НПФ должен проинформировать его о потере дохода при досрочном переходе. Но на практике эта обязанность ложится на посредников.

Логично предположить, что если человек знает о потере (причем не как о гипотетическом риске, а конкретную сумму), он несколько раз подумает, прежде чем заключать новый договор до истечения пятилетнего срока. Тут ключевое – «если человек знает о потере». Практика показывает, что большинство граждан этого не знают. Что мы имеем в итоге? В ЦБ, в Пенсионный фонд России (ПФР), в НПФ поступают жалобы застрахованных лиц, которые уже по факту перевода накоплений обнаружили, что потеряли доход.

Некоторые наши бывшие клиенты уже после перехода в другой НПФ обнаружили, что лишились 20 000-50 000 руб. Когда мы провели их выборочный обзвон, некоторые признали: «Да, агент обмолвился, что есть риск потерь, но я не думал, что речь идет о таких суммах». Но зачастую агент вообще не упоминал ни о каких потерях.

И такие нарушения допускают не один и не два агента. Конфликт интересов заложен в самой модели привлечения: застрахованный получает информацию только от одной стороны – нового страховщика в лице его агента. А у того простой интерес – заключить побольше договоров.

Ответы на вопросы

Наша инициатива вызвала у пенсионного рынка и прессы массу вопросов.

Почему четыре пенсионных фонда в ущерб собственному бизнесу решили защищать права чужих клиентов? Ведь своих клиентов мы такими мерами от злоупотреблений агентов не оградили.

Во-первых, в пользу клиентов каждого из этих четырех фондов будет работать система защиты, введенная в трех других. Во-вторых, мы призвали присоединиться к этой инициативе других участников рынка, это позволило бы добиться максимальной защиты накоплений клиентов. Причем позитивный эффект был бы и для бизнеса НПФ, обеспечив им устойчивость клиентской базы и позволив сократить расходы на оплату услуг агентов. Сейчас даже для того, чтобы сохранить свою клиентскую базу, фонды вынуждены тратить приличные средства на посредников, чтобы компенсировать отток клиентов новым привлечением.

Еще один вопрос: почему мы не распространяем такую же защиту на «молчунов» (тех, кто держит деньги в ПФР), которые тоже потеряют инвестдоход, если решат досрочно перевести накопления? Дело в том, что жалоб на неправомерный перевод из ПФР в НПФ – минимальное количество. «Молчуны» сейчас находятся перед выбором: перевод накоплений в НПФ, даже с потерей инвестиционного дохода, или возможная трансформация накоплений из реальных денег в баллы при запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Предполагается, что концепция ИПК до конца года обретет форму законопроекта и будет внесена в Госдуму.

Также хочу подчеркнуть: решение о снижении комиссионного вознаграждения агентам до 1 руб. не означает, что мы ограничиваем право клиентов других НПФ заключить договор с нашим фондом. Фонд не вправе отказать застрахованному в переводе накоплений. Заключить договор можно в отделениях банков-агентов либо обратившись непосредственно в фонд.

Нужно системное решение

В любом случае комиссия 1 руб. – это временная мера защиты. Проблема требует системного решения. Профессиональное сообщество в лице Ассоциации НПФ предложило свой вариант: в обязательном порядке предоставлять застрахованному расчет финансовых потерь при досрочном переводе накоплений до того, как он перешел к новому страховщику. Для этого нужно изменить порядок смены фонда, заложив в нем механизм институциональной конкуренции, при котором обе стороны – и действующий страховщик, и новый – обеспечивают клиента информацией, необходимой для принятия взвешенного решения. Клиент должен получить актуальные сведения о размере накопленного инвестдохода, а их знает только его действующий страховщик. Роль агентов в такой модели сводится к технической функции: дойти до клиента, заключить предварительный договор и ждать, какое он примет решение после того, как получит от своего фонда расчет возможных потерь.

Такой же принцип действует в банках. Если человек решит перевести вклад в другой банк, он сначала придет в свой и узнает размер потери при досрочном расторжении договора. А уже потом решит, переводить вклад с потерей дохода или нет.

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