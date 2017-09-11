Страхование вкладов может подорожать для банков

Статья опубликована в № 4404 от 11.09.2017 под заголовком: Пора расплатиться за чужие ошибки

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Алексей Моисеев предложил повысить базовую ставку взносов в ФСВ до 0,15% депозитов Андрей Гордеев / Ведомости

Замминистра финансов Алексей Моисеев предложил повысить базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) с 0,12 до 0,15% депозитов, подлежащих страхованию. Банки платят взносы ежеквартально.

По словам Моисеева (здесь его цитаты – по «Интерфаксу»), совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) может рассмотреть этот вопрос в октябре. «Я могу говорить за себя: конечно, я буду выступать за повышение взносов, несмотря на то что АСВ перешло к Центральному банку. Конечно, кредиты, которые оно получало, надо вернуть. Такая ставка позволит ускорить [возврат]», – сказал он.

В конце июля совет директоров АСВ одобрил обращение в ЦБ за увеличением кредитного лимита на 210 млрд руб., т. е. до 1,03 трлн. Это произошло после начала рекордных страховых выплат вкладчикам «Югры» – 169,2 млрд руб. На тот момент, по словам гендиректора АСВ Юрия Исаева, агентство могло бы справиться и без этой меры: лимит на 820 млрд руб. был выбран только на 657 млрд. Одобрен ли новый лимит, не известно – представитель АСВ не ответил на запрос. Первые пятилетние кредиты АСВ получило в 2015 г. (см. график), таким образом, агентство должно начать возвращать их в 2020 г.

Эффект от повышения ставки составит 30 млрд руб. в год, подсчитал главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, но ФСВ предстоит вернуть Центробанку около 1 трлн руб., так что значительно ускорить возврат долга эта мера не сможет.

Исаев рассказывал в июне «Интерфаксу», что при росте нагрузки на фонд нужно будет решить, как сбалансировать систему – либо повышением ставки, либо сроком возврата кредитов. На тот момент Исаев не был сторонником повышения ставки. «Не совсем честно заставлять устойчивые банки платить за банки-аутсайдеры», – говорил гендиректор АСВ, лучше больше дифференцировать ставки взносов в зависимости от риска того или иного банка.

Добросовестные банки не получают больших преимуществ от системы страхования вкладов, поскольку к ним депозиты и так несли – и даже в большем количестве, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Но они должны оплачивать ошибки остальных участников, а также риски тех, у кого не было бы столько депозитов населения без системы страхования, недоумевает он.

АСВ уже ввело дифференциацию ставок – например, по повышенной дополнительной ставке платят неустойчивые банки, однако этого пока недостаточно, считает Матовников: починить эту систему может определение ставки в зависимости от дефолтности того или иного банка и прогнозного расчета возвратности активов.

Сейчас АСВ при банкротстве банков удается вернуть порядка 60% активов, если эту цифру увеличить до 90%, то базовую ставку для большинства банков с ожидаемой дефолтностью на уровне 5% в год можно будет опустить до 0,5%, подчеркивает Матовников.

Система страхования вкладов дала положительный эффект, объясняет он: когда она только появилась, многие банки хотели в нее попасть и облагородили свой бизнес, в том числе раскрыли собственников и структуру активов. Банки и сейчас должны быть заинтересованы в этом: чем прозрачнее структура активов и выше прогноз их возвратности, тем меньше взносов в ФСВ должен отчислять банк, заключил Матовников.

«Не уверен, что решение о повышении базовой ставки взносов до 0,15% будет поддержано», – сомневается председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: в понедельник банки, ЦБ и АСВ будут дискутировать на эту тему в [банковской] ассоциации «Россия». Повышение ставки до 0,15% проблемы не решит, но повысит и так большую нагрузку на банки, предупреждает он: кредитование достаточно вялое, особенно нефинансового сектора (банки часто заявляют, что будут компенсировать рост отчислений в ФСВ снижением ставок по вкладам. – «Ведомости»).

По закону о страховании вкладов совет директоров АСВ вправе самостоятельно повысить базовую ставку до 0,15%, для большего увеличения необходимо изменить закон, напоминает Аксаков. Моисеев предлагал увеличить ставку до 0,2% [весной 2017 г.], но эта идея не была поддержана.

Впрочем, в пятницу Моисеев заявил, что вопрос повышения ставки до 0,2% все еще обсуждается, передает RNS. Сделать это нужно в связи с введением страхования счетов малого бизнеса – соответствующий закон сейчас проходит первое чтение в Госдуме.

Представитель ЦБ на запрос не ответил. Зампред ЦБ Ольга Полякова две недели назад говорила в интервью «Интерфаксу», что повышение ставки взносов до 0,15% обсуждается, окончательное решение не принято. Опрошенные «Ведомостями» банки либо не ответили на запрос, либо отказались от комментариев.