Набиуллина оценила риски санации «ФК Открытие» для банковского сектора Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV рассказала о последствиях санации «ФК Открытие» для банковского сектора. Сложившаяся с банком ситуация – частный случай, уверена Набиуллина. И хотя сейчас рынок стабилен, регулятор намерен и дальше заниматься его оздоровлением, что не исключает возникновения проблем и у других банков.

Санация «ФК Открытие», о которой было объявлено 29 августа, станет первым проектом Фонда консолидации банковского сектора. Фонд был создан для того, чтобы регулятор мог проводить санацию без участия рыночных инвесторов и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Долей в 75% банка будет владеть ЦБ, у прежних акционеров останется не более 25% только в том случае, если временная администрация не найдет признаков вывода активов. После оздоровления регулятор планирует продать «Открытие».

О проблемах «ФК Открытие»

«Банк "ФК Открытие" - это как раз частный случай. Причины, которые привели к этой ситуации, не связаны с общими проблемами банковского сектора, а связаны с бизнес-стратегией банка "Открытие". Банк достаточно агрессивно рос, покупал разного рода активы и где-то переоценил свои возможности справиться с проблемными активами, где-то неправильно оценил качество этих активов».

«Окончательные наши оценки по размеру дыры [в капитале банка] будут известны через некоторое время, предварительные оценки - между 250 млрд и 400 млрд руб. – могут быть скорректированы. Кредиторам банка в целом волноваться не о чем, но вопрос с держателями субординированных бумаг будет решаться как раз по результатам нашей оценки активов».

О банковском секторе

«В целом ситуацию в банковской сфере мы оцениваем как стабильную, это видно по многим показателям: по тому, как растет прибыль, восстанавливается и растет кредитование, стабилизировалась просроченная задолженность. Доверие вкладчиков к банковской системе не вызывает у нас вопросов. Но это не означает, что нет проблем и не будет проблем у конкретных банков и что мы завершили свою работу по финансовому оздоровлению».

«Для нас очень важно развитие конкуренции в банковском секторе, и, конечно, мы здесь видим определенные проблемы - небольшое число крупных банков и большое число небольших банков, которые находятся в условиях не совсем справедливой конкуренции. Поэтому мы здесь ввели пропорциональное регулирование».

«Есть опасения, связанные с большой долей государственного сектора. Случай с «Открытием», когда «Открытие» из частного банка превращается в банк с участием Центробанка, по сути дела, в госбанк, мы рассматриваем как временную ситуацию. Наша задача - капитализировать этот банк, выработать понятную, прозрачную бизнес-модель, сделать его привлекательным для инвесторов и выводить его на рынок».

О снижении ключевой ставки

«Мы видим поле для сокращения ставки, и, скорее всего, дискуссия будет идти между сокращением ставки на 25 и 50 базисных пунктов. ...Темпы движения по снижению ставки должны корреспондироваться с динамикой инфляционных ожиданий, с тем чтобы мы прежде всего ориентировались на фундаментальные факторы снижения инфляции, а не на одноразовые».

Крупнейшие санации банков