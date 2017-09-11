ЦБ хочет ограничить торговлю ценными бумагами в интернете

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Тем, что лицензия не нужна, пользуются компании, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях PhotoXpress

Центробанк хочет, чтобы деятельность электронных площадок по продаже ценных бумаг считалась дилерской и требовала лицензирования. Такие поправки регулятор предлагает внести в закон о рынке ценных бумаг, рассказала директор департамента ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина.

Сейчас к дилерской деятельности относится только купля-продажа ценных бумаг с публичными котировками, но это определение было сформулировано более 20 лет назад и уже не полностью отражает реалии финансовых рынков, говорит Селютина. Финансовые продукты стали предлагать в сети, но подобные интернет-магазины не подпадают под регулирование ЦБ, посетовала она. Широкое распространение получили интернет-магазины ценных бумаг, которые предлагают физлицам деривативы – опционы, форварды, свопы, в том числе процентные, CFD (contract for difference – контракт на разницу цен. – «Ведомости»), перечисляет Селютина. Речь идет о сделках, в которых не происходит поставки базисного актива, а экономический результат зависит от его цены, уточнила она. Популярны бинарные опционы – контракты, обеспечивающие при выполнении условия фиксированный доход либо несущие убыток в размере своей стоимости, говорит Селютина.

Тем, что лицензия не нужна, пользуются компании, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, указывает она, замечая, что им придется зарегистрировать «дочку» в России, чтобы продолжать деятельность. По подсчетам экспертов, сейчас таких компаний 200–250, заметила Селютина.

В Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (выплачивает компенсации жертвам финансовых пирамид) периодически поступают жалобы людей, пострадавших от сделок на подобных порталах, говорит управляющий фонда Марат Сафиулин: «Потери от таких операций, как правило, для людей немаленькие: речь идет о десятках и сотнях тысяч рублей». Ограничивать таких продавцов в интернете надо, считает президент «Финама» Владислав Кочетков: к интернет-площадкам, где можно купить ценные бумаги, такие порталы не имеют никакого отношения – пользователь ставит только на изменение котировок, причем непонятно, откуда эти значения появляются, они не всегда совпадают с рыночными. «Скорее, такие компании можно назвать финансовым казино. Не исключено, что с введением лицензирования они начнут скрываться под сайтами с учебными курсами и книгами о трейдинге», – говорит он.

Опыт есть Подобным образом ЦБ уже регулирует форекс-дилеров – они могут официально работать в России, только если у них есть лицензия ЦБ и членство в аккредитованной саморегулируемой организации.

Эти инструменты могут регулироваться либо в контексте рынка ценных бумаг, либо как игорный бизнес, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный: «Суть бинарного опциона – ставка на то или иное событие, от чего и зависит «выигрыш»: это азартная игра, не имеющая отношения к классическим биржевым или внебиржевым опционам». Сейчас сложно установить, кто стоит за этими порталами, а следовательно, и привлечь кого-то к ответственности, продолжает Тертычный. Если закон изменится, регулятор сможет вместе с Роскомнадзором закрывать сайты недобросовестных дилеров, говорит Селютина.