Регуляторы заинтересовались биржевыми фондами

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Российские инвесторы тоже могут вложиться в ETF, напоминает гендиректор Velstand Capital Виталий Бутбаев, в том числе обращающиеся в России, но таких немного и затраты высоки Андрей Гордеев / Ведомости

Биржевые фонды (ETF) имеют хорошие шансы четвертый год подряд установить рекорд по притоку средств, пишет FT. В январе – июле чистый приток в фонды ETF составил $391 млрд по сравнению с $390 млрд за весь 2016 год (данные аналитической фирмы ETFGI).

У крупнейшего в мире провайдера ETF – управляющей компании BlackRock – за последние четыре года такие активы увеличились на $663 млрд до $1,5 трлн. У занимающей второе место Vanguard активы ETF удвоились, у State Street они увеличились на $182 млрд.

ETF популярны благодаря своей дешевизне. Хотя ETF очень разнообразны, среди них много индексных, инвестирующих в бумаги, входящие в тот или иной бенчмарк. Много ETF ориентировано на S&P 500. ETF появились в начале 90-х гг., но популярность к ним пришла после кризиса 2008 г. В марте ETF впервые обогнали по активам хедж-фонды (фонды с активным управлением и агрессивной стратегией).

Активы под управлением ETF к июлю превысили $4 трлн (данные ETFGI), но на рынке по-прежнему доминируют традиционные фонды с активным управлением: их размер превышает $15 трлн.

Хватит на всех Рекордный приток средств в ETF и рост активов фондов с пассивным управлением не приведет к пузырю на рынке, уверен гендиректор Vanguard Билл Макнабб. «Те ETF, которые есть у нас, будут инвестировать в разнообразные активы, поэтому будут ликвидными, я не вижу причин для появления пузыря», – заявил он FT.

Миллиардер Уоррен Баффетт, в 2007 г. заключивший пари, что выбранные им индексные фонды за 10 лет покажут лучшие результаты, чем хедж-фонды, и выигравший его, считает такие фонды лучшим выбором для инвестора. «Если когда-либо будет воздвигнут памятник человеку, который сделал больше других для американских инвесторов, то это, несомненно, должен быть памятник Джеку Боглу», – говорится в его письме к акционерам Berkshire Hathaway 2017 г. Богл – основатель Vanguard, которая придумала индексные фонды.

Российские инвесторы тоже могут вложиться в ETF, напоминает гендиректор Velstand Capital Виталий Бутбаев, в том числе обращающиеся в России, но таких немного и затраты высоки. Но можно получить доступ к тысячам ETF, торгуемых в мире, продолжает он. Для этого нужно получить статус квалифицированного инвестора, прибегнув к услугам российского брокера, открыть счет в зарубежной брокерской фирме или передать средства в доверительное управление компании, специализирующейся на пассивном инвестировании.

В ближайшие годы ETF могут получить дополнительные $140 млрд (оценка Morningstar), если США введут давно обещанное правило по работе с пенсионными накоплениями. «Это очень простой принцип, – говорил во время предвыборной кампании президент Дональд Трамп. – Если вы занимаетесь финансовым консультированием, то интересы клиентов должны быть первичными». По мнению аналитиков и участников рынка, когда это правило вступит в силу, консультанты будут вынуждены рекомендовать клиентам индексные фонды с низкими комиссионными.

Приток средств в ETF и опасения, что на этом рынке надувается пузырь, привлекли внимание регуляторов, пишет FT. В мае ирландский ЦБ пообещал строже проверять этот сектор и запросил разъяснений о владельцах ETF и их ценообразовании. Французский регулятор Autorite des Marches Financiers в марте обнародовал предложения по регулированию ETF, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала проверку таких фондов в 2015 г.

Начальник GR-отдела BlackRock Барбара Новак отмечает большой спрос на образовательные ресурсы, посвященные работе ETF. Но в глобальном масштабе объединить правила по защите инвесторов ETF трудно, отмечает вице-президент State Street Фрэнк Куделька: «Это обязанность сектора – объяснить инвесторам, как устроены такие фонды».