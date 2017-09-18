Алексей и Дмитрий Ананьевы готовятся присоединить «Возрождение» к Промсвязьбанку

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Промсвязьбанк – один из крупнейших частных банков А. Гордеев / Ведомости

Советы директоров Промсвязьбанка и «Возрождения» решили вынести на внеочередные общие собрания акционеров вопрос о слиянии банков – оба подконтрольны братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Бюллетени для голосования принимаются до 26 октября 2017 г. Советы директоров уже предварительно одобрили договор о присоединении «Возрождения» к Промсвязьбанку. Сделка также требует согласования Центробанка.

Братья Ананьевы купили «Возрождение» в 2015 г. – банк был выставлен на продажу после смерти в декабре 2014 г. его основателя и основного владельца Дмитрия Орлова. В интервью «Ведомостям» предправления Промсвязьбанка и его совладелец Дмитрий Ананьев рассказывал, что покупка «Возрождения» обошлась в $200 млн. С того момента вопрос о слиянии банков так и не был решен, хотя Ананьев неоднократно говорил, что в долгосрочной перспективе банки по отдельности работать не будут.

По итогам первого полугодия Промсвязьбанк занимал 10-е место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 1,21 трлн руб., «Возрождение» – 32-е место с активами 238,2 млрд руб. Промсвязьбанк – один из крупнейших частных банков, его владельцы активно наращивали банковский бизнес за счет покупки либо санации. Такой рост в последние пять лет типичен для всех крупных финансовых частных групп. В 2015 г. у группы Ананьевых появилось три новых банка. Помимо скупки акций «Возрождения» группа летом 2015 г. в обмен на 5% акций Промсвязьбанка приобрела 100% акций самарского Первобанка, который был подконтролен предправления «Новатэка» Леониду Михельсону. Тогда же, летом 2015 г., Промсвязьбанк взял на санацию АвтоВАЗбанк, получив на это 18,2 млрд руб. от ЦБ и АСВ.

Слияние Промсвязьбанка с «Возрождением» приблизит объединенный банк по размеру к Московскому кредитному банку (МКБ), но не позволит его обогнать, если ресурсная база последнего стабилизируется, говорит ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Объединение не приведет к значительному укрупнению конкурентных позиций Промсвязьбанка, поэтому «Возрождению» оно может быть нужно больше», – считает он. Под каким брендом будет работать объединенный банк, пока неизвестно.

Дмитрий Ананьев, совладелец Промсвязьбанка «Для тех частных банков, которые справятся с этими вызовами, это будет клондайк. Мы все делаем, чтобы остаться среди частных банков, которые продолжат работать и предоставлять услуги. Я всегда был и, надеюсь, останусь оптимистом. Конечно, надо понимать, что происходит в окружающей среде, в отрасли и как оставаться конкурентоспособным и востребованным. За последние три года мы провели точечные сделки: это покупка «Возрождения», санация АвтоВАЗбанка, слияние с Первобанком. В результате последней сделки у нас появился сильный акционер Леонид Михельсон и такие клиенты, как «Новатэк» и «Сибур». «Новатэк», к слову, входит в число 20 крупнейших депозиторов Промсвязьбанка».

Интервью «Ведомостям», 7.09.2017

С того момента, как «Возрождение» вошло в группу Ананьевых, вариант объединения рассматривался, хотя сроки не раскрывались, говорит аналитик Moody’s Лев Дорф, но технически банки готовы к объединению – они интегрировали IT-платформы и продуктовые линейки. Дорф не исключает, что объединить банки решено именно сейчас в том числе и в связи с нервной ситуацией на банковском рынке: «При присоединении «Возрождения» его кредиторы и депозиторы станут клиентами системно значимого банка, что в текущей ситуации важно».

В конце августа ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие», входящего в список системно значимых кредитных организаций. На прошлой неделе в системно значимые Центробанк включил и МКБ.

Но и Промсвязьбанк от слияния выиграет – «Возрождение» в сравнении с ним небольшой банк, однако его финансовые показатели значительно лучше, говорит Дорф. Рентабельность активов у «Возрождения» – около 1%, у Промсвязьбанка – 0,5%, но нельзя забывать, что первый значительно меньше второго, продолжает он. Выше у «Возрождения» и достаточность капитала, и маржинальность – сделка позволит Промсвязьбанку улучшить показатели по капиталу, которые исторически одно из слабых мест Промсвязьбанка, что существенно ограничивает его в росте, замечает Дорф. «Кроме того, в долгосрочной перспективе объединение даст и синергетический эффект – объединенный банк выиграет в части снижения затрат», – констатирует аналитик.

О возможном слиянии банки объявили в пятницу утром. К 11.11 мск обыкновенные акции «Возрождения» взлетели на Московской бирже на 11,3% и достигли 607 руб. за бумагу. Привилегированные – упали на 5,1% до 169 руб. По итогам торгов в пятницу обыкновенные акции «Возрождения» подорожали на 8,07% до 589 руб., привилегированные – подешевели на 6,74% до 166 руб. Акции Промсвязьбанка к закрытию торгов потеряли 0,94% и стали стоить 0,073 руб.