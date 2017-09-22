Александр Перцовский уходит с поста руководителя BofA Merrill Lynch в России

Александр Перцовский уходит с поста руководителя BofAMerrill Lynch в России Сергей Портер / Ведомости

Новым руководителем российского офиса Bank of America Merrill Lynch станет Андрей Сергеев, до этого курировавший инвестиционно-банковский бизнес банка в России. Об этом сообщил сам BofA Merrill Lynch. Также Сергеев возглавит корпоративный и инвестиционный бизнес банка в России.

Прежний руководитель BofA Merrill Lynch в России Александр Перцовский «продолжит карьеру за пределами компании», сказано в сообщении банка. Перцовский планирует покинуть пост в конце 2017 г. Инвестбанкир отказался прокомментировать «Ведомостям» свои дальнейшие планы, так же как и представитель BofA Merrill Lynch в России.

Перцовский возглавлял российское подразделение BofA Merrill Lynch последние пять лет. 49-летний Перцовский на российском фондовом рынке практически с его основания, он один из самых опытных менеджеров в отрасли. В 1992 г. он учредил компанию «Ринако плюс», которая до 1998 г. была одним из крупнейших российских брокеров, но в кризис была продана «Уралсибу». В 2002 г. Перцовский пришел в «Ренессанс капитал», где стал соруководителем группы торговли акциями, вскоре возглавил ее, а в 2007 г. стал председателем правления инвестбанка.

Сергеев в BofA Merrill Lynch — с 2015 г. До этого он был управляющим директором в московском офисе Morgan Stanley, там Сергеев проработал предыдущие 10 лет.

Представительство в России у Merrill Lynch появилось в 2004 г., лицензию брокера оно получило в 2007 г. Сейчас брокерская компания «Меррилл Линч секьюритиз» занимает 10-е место по объему торгов акциями и паями на Московской бирже, в августе ее торговый оборот превысил 30 млрд руб. На конец марта 2016 г. у «Меррил Линч секьюритиз» было 2,3 млрд руб. активов, следует из последней опубликованной отчетности на сайте брокера.