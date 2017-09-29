Балтинвестбанк сократит треть персонала до конца года
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Сокращение сотрудников связано с оптимизацией расходов в ходе санации и переходом на новую стратегию работы, сообщил в четверг председатель совета директоров Балтинвестбанка Максим Возный. (Еще треть сотрудников, по его словам, перейдет на работу в «Абсолют банк» – санатор Балтинвестбанка с декабря 2015 г.) В основе новой стратегии банка лежит наращивание автокредитования: банк планирует выдавать до 2 млрд руб. автокредитов в месяц (сейчас – около 1 млрд руб.), за счет чего хочет переместиться на 4–5-е место по объему выдачи кредитов на новые авто в РФ (сейчас – 12-е), уточнила член совета директоров банка Татьяна Ушкова. По ее словам, увеличить выдачи предполагается за счет новой автоматизированной системы рассмотрения кредитных заявок, пилотный проект которой был запущен 8 августа на базе Балтинвестбанка. В дальнейшем эта система будет масштабироваться и на другие розничные продукты банковской группы, уточнила Ушкова.
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