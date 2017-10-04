Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Госбанкир Марк Мобиус
Марк Мобиус снова покупает Сбербанк
Фонды Templeton вернулись в капитал Сбербанка после тотальной распродажи российских активов в 2014 году
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Сбербанк – самая популярная бумага для тех инвесторов, которые интересуются Россией
Андрей Гордеев / Ведомости
В первой половине 2017 г. фонды развивающихся рынков Templeton Developing Markets Trust и Templeton Emerging Markets Fund, входящие в группу легендарного инвестора Марка Мобиуса, приобрели американские депозитарные расписки Сбербанка на $15,8 млн и $3 млн соответственно (в совокупности это 1 млрд руб.). Об этом фонды отчитались на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В I квартале 2014 г. сразу несколько фондов Мобиуса, в том числе Developing Markets Trust, избавились от всех акций банка – на тот момент фонды Templeton владели бумагами на $37,6 млн.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}