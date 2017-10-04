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Эмма Терченко
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Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Госбанкир Марк Мобиус

Марк Мобиус снова покупает Сбербанк

Фонды Templeton вернулись в капитал Сбербанка после тотальной распродажи российских активов в 2014 году

В первой половине 2017 г. фонды развивающихся рынков Templeton Developing Markets Trust и Templeton Emerging Markets Fund, входящие в группу легендарного инвестора Марка Мобиуса, приобрели американские депозитарные расписки Сбербанка на $15,8 млн и $3 млн соответственно (в совокупности это 1 млрд руб.). Об этом фонды отчитались на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В I квартале 2014 г. сразу несколько фондов Мобиуса, в том числе Developing Markets Trust, избавились от всех акций банка – на тот момент фонды Templeton владели бумагами на $37,6 млн.

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