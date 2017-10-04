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Александра Астапенко|Эмма Терченко
Банки
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Ставка АСВ сыграла

Банкам придется больше платить за вклады граждан

Отчисления в фонд страхования вкладов с 2018 года увеличатся до 0,15%

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение увеличить базовую ставку отчислений в фонд системы страхования вкладов (ФССВ), говорится в сообщении госкорпорации. Теперь банки – участники системы должны будут отчислять 0,15% вместо 0,12% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал). Изменение вступит в силу с I квартала 2018 г.

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