Валютный рынок спокоен как никогда

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В последнее время рубль стабилен – слабеет евро к доллару Максим Стулов / Ведомости

В четверг евро подешевел на 50 коп. до 67,33 руб., доллар – на 19 коп. до 57,49 руб. (на 19.00 мск). Трейдер Альфа-банка Игорь Акиньшин (его цитирует «Интерфакс») называет две основные причины: «Это рост цен на нефть и общий тренд на укрепление российской валюты, поддержкой которому выступают покупки нерезидентов. Это, в частности, продемонстрировали накануне итоги аукционов по размещению ОФЗ: спрос в разы превысил предложение».

В последнее время рубль стабилен – слабеет евро к доллару, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, объясняя это тем, что ФРС США оставила базовую ставку без изменений (1–1,25% годовых). Однако ФРС прогнозирует, что ставку в этом году еще раз все-таки поднимет – до 1,375%. «После этого отношение к доллару поменялось: до заседания, согласно консенсусу Bloomberg, в декабрьское повышение верило около 30% игроков. Теперь сомнения отпали, что заметно поддержало доллар», – говорит Тихомиров.